Николас Бернс надеется, что Вашингтон проведет переговоры с американскими партнерами.

Советник Джо Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream 2. Об этом Николас Бернс рассказал в интервью местному изданию Handelsblatt. По мнению американского чиновника, действие ограничений Вашингтона против российского газопровода следует временно приостановить для того, чтобы перевести переговоры между США и вовлеченными партнерами.

Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами Николас Бернс, советник Джо Байдена

Напомним, что ранее глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции рассказал, что в ФРГ заинтересованы в переговорах с новой администрацией Вашингтона по реализации проекта "Северный поток-2".

Nord Stream подтвердил возобновление укладки "Северного потока -2" в Дании.

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