В Киеве утверждают, что Медведчук владеет НПЗ в России, поставлявшим топливо в Донбасс

Секретарь СНБО объяснил, почему против Виктора Медведчука введены санкции.

В Киеве утверждают, что глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук владеет НПЗ в России, поставлявшим топливо в самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом в эфире местного телеканала "Украина" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

За 14 км от нашей границы на территории РФ находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет господин Медведчук совместно со своей супругой и господин Козак совместно со своей супругой. Поставка топливно-смазочных материалов этого завода осуществляется на территорию террористам, которые убивают наших парней Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что ранее стало известно, что Украина на три года вводит санкции против Медведчука и его жены. Под рестрикции попадает личное имущество политика. Постановление о введении ограничений принято по статье о финансировании терроризма.

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