Украинский президент Владимир Зеленский назвал вопрос боеспособности ВСУ приоритетом государственной политики. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны". Мероприятие проводится в Киеве.
Украина не хочет войны. Но для мира Украина, как бы это ни парадоксально звучало, должна иметь сильную и боеспособную армию, которая будет гарантировать стабильность, спокойствие и то, что ни у кого не возникнет мысли что-то у нашего государства забрать легко и без единого выстрела.
Владимир Зеленский, президент Украины
В числе основных направлений, необходимых ради обеспечения национальной безопасности, Зеленский назвал вопрос усиления международной поддержки, приближение армии к стандартам НАТО, усиление давления на Москву в политической, экономической и правовой сферах. В качестве отдельного приоритета выделено обеспечение кибербезопасности, в целях которой власти сформировали специальный Центр. Его открытие состоится в ближайшие недели. Стратегия была утверждена кабмином в сентябре 2020 года.
Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе уменьшилось.
Видео: FB / Офіс Президента України
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