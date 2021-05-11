Президент Украины назвал цели по национальной безопасности.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал вопрос боеспособности ВСУ приоритетом государственной политики. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны". Мероприятие проводится в Киеве.

Украина не хочет войны. Но для мира Украина, как бы это ни парадоксально звучало, должна иметь сильную и боеспособную армию, которая будет гарантировать стабильность, спокойствие и то, что ни у кого не возникнет мысли что-то у нашего государства забрать легко и без единого выстрела. Владимир Зеленский, президент Украины

В числе основных направлений, необходимых ради обеспечения национальной безопасности, Зеленский назвал вопрос усиления международной поддержки, приближение армии к стандартам НАТО, усиление давления на Москву в политической, экономической и правовой сферах. В качестве отдельного приоритета выделено обеспечение кибербезопасности, в целях которой власти сформировали специальный Центр. Его открытие состоится в ближайшие недели. Стратегия была утверждена кабмином в сентябре 2020 года.

Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе уменьшилось.

Видео: FB / Офіс Президента України