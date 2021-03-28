В Киеве избили уличного музыканта за исполнение песен Моргенштерна

Исполнителя обвинили в вырождении украинской нации.

В столице Украины неизвестные напали на уличного музыканта, который исполнял песни российского рэпера Моргенштерна, сообщает сайт "Украина.ру". Соответствующее видео было размещено в одном из украинских телеграм-каналов.

В ролике группа людей, закрывающие свои лица, заставляют пообещать уличного музыканта не исполнять песни Моргенштерна, угрожая ему. По их словам, так он "вырождает украинскую нацию". При этом исполнителя называют "москалём".

Один из радикалов ударил музыканта в живот. Также ему пригрозили отрезать палец при следующей встрече.

Ранее журналист украинского телеканала "1+1" Игорь Колтунов призвал избить Моргенштерна, когда он приедет в Украину с концертами.

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Видео: Telegram/ХС | Харьков