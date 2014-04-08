Празднование 800-летия Александра Невского в Петербурге "будет пышным"

В Петербурге запланировано несколько мероприятий в честь юбилея князя.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в этом году празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского "будет самым пышным", передаёт пресс-служба Смольного.

Петербург – один из главных центров юбилейных торжеств в честь 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского – знакового события в общественной, культурной и духовной жизни России отметил глава города.

Отмечается, что кульминацией торжества станет день перенесения мощей Александра Невского 12 сентября. На праздник планируют пригласить глав государства и делегации из других регионов. А традиционный крестный поход завершится мероприятием на площади Александра Невского.

Также запланировано награждение лауреатов премии Правительства Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" им. Александра Невского.

Беглов отметил, что в программах ко Дню Победы и ЕВРО-2020 также должна присутствовать тематика юбилея.

В честь юбилея Александра Невского 12 сентября на центральной площади города пройдёт праздничный концерт при поддержке Министерства культуры и "Росконцерта". В ноябре этого запланировано световое шоу, которое посвящено эпохе Александра Невского. А 6 декабря, в день памяти князя, на Дворцовой площади пройдёт ещё одно световое шоу.

Первое торжественное богослужение в церкви Александра Невского планируется провести 7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы сообщили в пресс-службе.

О мероприятиях в честь юбилея Александра Невского можно узнавать на сайте - anevsky800.ru.

Ранее мы писали, что Макаров напомнил о годе 800-летия Александра Невского.

Фото: gov.spb.ru