Спикер городского парламента заявил, что основные торжества в ознаменование памятной даты пройдут в Петербурге неслучайно.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров напомнил о годе 800-летия Александра Невского. 4 января он выступил со специальным заявлением, связанным с наступлением 2021 года. Именно тогда, согласно указу президента России будет отмечаться юбилей со дня рождения святого благоверного князя.

Александр Невский был одним из величайших русских правителей. Благодаря его мудрости, талантам дипломата и полководца Русь была спасена от полного разгрома в тяжелейшие годы разорительных нашествий. Беззаветно преданный своей вере и своему Отечеству, князь совершил настоящий духовный подвиг. В наши дни житие Александра Невского служит неизменным напоминанием России о ее великой миссии быть миродержавной силой на планете Земля. Наше государство свято хранит могучую Православную веру, переданную нам сквозь века нашими великими святыми, которая сегодня дает силы стране побеждать в любых испытаниях. Неслучайно основные торжества в ознаменование памятной даты пройдут здесь, в Санкт-Петербурге. Именно за победу в сражении, состоявшемся на берегах Невы, святой Александр получил наименование Невский. Когда молодая столица Российской империи нуждалась в своем небесном защитнике, сюда по велению императора Петра Великого были перенесены мощи благоверного князя в лавру, названную в его честь. Каждый верующий сегодня имеет уникальную возможность прийти в собор и в молитвах соприкоснуться с великим русским святым – мысленно и сердцем ощутить присутствие царствия справедливости, добра и правды – сообщил Макаров.

Ранее стали известны планы масштабного празднования в Петербурге 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. В 2021 году именно Северная столица станет центром праздничных торжеств, несмотря на мероприятия в других городах России.

Губернатор Александр Беглов отметил, что следующий год должен стать особенным для петербуржцев и гостей Северной столицы, поэтому подготовку к празднованию начнут заблаговременно.

Первым мероприятием, посвященным Александру Невскому, стала фотовыставка "Во имя святого князя" в парке "Россия – моя история" с 4 по 24 декабря. Желающие увидели на фото места, связанные со святым.

Фото: assembly.spb.ru