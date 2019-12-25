В Петербурге открылась фотовыставка, посвященная Александру Невскому

В пятницу, 4 декабря, в Петербурге открылась выставка "Во имя святого князя", посвященная 800-летию святого Александра Невского. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Выставка разместилась в историческом парке "Россия – моя история". Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров отметил, что выставка обращается к истокам и духовным корням, а также к великой тысячелетней истории России.
Посетители увидят 100 фотографий из трехтомного альбома-энциклопедии "Во имя святого князя", который создал наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий. На снимках изображены молитвенные места во имя Александра Невского.
Ранее мы писали, что в Петербурге отпразднуют 800-летие Александра Невского.
Фото: пресс-служба Смольного
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