В Петербурге открылась фотовыставка, посвященная Александру Невскому

Выставку открыли в историческом парке "Россия – моя история".

В пятницу, 4 декабря, в Петербурге открылась выставка "Во имя святого князя", посвященная 800-летию святого Александра Невского. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Выставка разместилась в историческом парке "Россия – моя история". Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров отметил, что выставка обращается к истокам и духовным корням, а также к великой тысячелетней истории России.

Посетители увидят 100 фотографий из трехтомного альбома-энциклопедии "Во имя святого князя", который создал наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий. На снимках изображены молитвенные места во имя Александра Невского.

Ранее мы писали, что в Петербурге отпразднуют 800-летие Александра Невского.

Фото: пресс-служба Смольного