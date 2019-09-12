В Петербурге отпразднуют 800-летие Александра Невского

В Александро-Невской лавре прошло выездное совещание по подготовке к празднованию.

В среду, 11 ноября, губернатор Петербурга провел совещание, на котором обсудили вопросы подготовки празднования 800-летия Александра Невского.

На совещании присутствовали члены городского правительства, руководители профильных комитетов, наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий и руководство Государственного музея городской скульптуры. Чиновники осмотрели некрополи и церкви.

Глава города отметил, что следующий год должен стать особенным для петербуржцев и гостей Северной столицы, поэтому подготовку к празднованию начнут заблаговременно.

Первым мероприятием, посвященным Александру Невскому, станет фотовыставка "Во имя святого князя" в парке "Россия – моя история" с 4 по 24 декабря. Желающие увидят на фото места, связанные со святым.

Ранее мы писали, что спикер ЗакСа выступил с речью в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Фото: пресс-служба Смольного