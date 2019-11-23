Макаров: "Александр Невский сражался за единение народа"

Спикер ЗакСа выступил с речью в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в своей речи напомнил, что в 22 года Святой Благоверный князь Александр Невский уже был непобедимым полководцем. Текст речи приводит "АиФ-Петербург".

Именно его подвигами, его молитвами была спасена Русь, спасена Православная вера. Благодаря великому воину, мудрому управителю, искусному дипломату сохранилось наше православное государство – добавил Макаров.

Макаров отметил, что сейчас наступило "непростое время" и напомнил, что Александр Невский сражался за единение народа.

Единение в любви к Родине, в ответственности за ее судьбу, за жизнь и свободу соотечественников. Эта сплоченность помогает нам выходить победителями из всех испытаний – отметил спикер ЗакСа.

Ранее мы сообщали о том, что в губернатором Петербурга Александром Бегловым были вручены награды. Церемонии награждения состоялись День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который 12 сентября отмечают православные христиане.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Петербурге состоялись молебен и божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. На службу пришли губернатор Петербурга и спикер городского Законодательного собрания.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС) / ВКонтакте