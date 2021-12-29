К осени подготовят проект комплексной реставрации "Невской мануфактуры"

По словам Макарова, в проекте сохранения памятника будут включены консервация, ремонт, реставрация и приспособление.

Стало известно, что к концу осени 2022 года будет подготовлена Проектная документация реставрации зданий "Невской мануфактуры" с приспособлением. Об этом рассказал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров в беседе с "Фонтанкой".

По словам Макарова, в проекте сохранения памятника будут включены консервация, ремонт, реставрация и приспособление. Также предусмотрят воссоздание утраченных при пожаре частей здания с использованием исторического кирпича. Он доавбил, что первоочередная задача – выполнить укрепление сохранившихся конструкций стен и укрыть их от атмосферных осадков.

Ранее суд приостановил деятельность "Невской мануфактуры" на 90 суток. Несмотря на пожар и многочисленные претензии, владелец продолжает не соблюдать требования.

Фото: Piter.tv

