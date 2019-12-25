Суд приостановил деятельность "Невской мануфактуры" на 90 суток

Несмотря на пожар и многочисленные претензии, владелец продолжает не соблюдать требования.

Суд приостановил деятельность АО "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной, 50, на 90 дней. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организацию привлекли к ответственности за то, что она игнорировала претензии к правилам пожарной безопасности.

Из протокола от 27 октября 2021 года следует, что "Неская мануфактура" не выполнила предписания органа, который следит за пожарной безопасностью. В производственных помещениях лит. А, Ю, Я не проводились регламентные работы. Автоматические установки пожаротушения не исправны. Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения.

Работа в этих помещениях будет приостановлена.

Ранее АО "Невская мануфактура" оштрафовали на миллион рублей за пожар в объекте культурного наследия.

Фото: Piter.TV