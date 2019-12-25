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Суд приостановил деятельность "Невской мануфактуры" на 90 суток
Сегодня, 17:03
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Суд приостановил деятельность "Невской мануфактуры" на 90 суток

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Несмотря на пожар и многочисленные претензии, владелец продолжает не соблюдать требования.

Суд приостановил деятельность АО "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной, 50, на 90 дней. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Организацию привлекли к ответственности за то, что она игнорировала претензии к правилам пожарной безопасности. 

Из протокола от 27 октября 2021 года следует, что "Неская мануфактура" не выполнила предписания органа, который следит за пожарной безопасностью. В производственных помещениях лит. А, Ю, Я не проводились регламентные работы. Автоматические установки пожаротушения не исправны. Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения. 

Работа в этих помещениях будет приостановлена.

Ранее АО "Невская мануфактура" оштрафовали на миллион рублей за пожар в объекте культурного наследия. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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