АО "Невская мануфактура" оштрафовали на миллион рублей за пожар в объекте культурного наследия

В результате пожара были уничтожены исторические и культурные ценности.

Невский районный суд Петербурга привлек к ответственности АО "Невская мануфактура" за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Об этом 15-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

АО является владельцем дома №50А на Октябрьской набережной. 12-го апреля 2021-го года в здании произошел пожар. В результате была обрушена кровля и перекрытия, утрачены оконные заполнения западного лицевого фасада. Зданию был причинен значительный вред, утрачены исторические и культурные ценности.

Собственнику было известно о том, что "Невская мануфактура" является объектом культурного наследия, и он обязан поддерживать его в надлежащем состоянии.

Суд назначил штраф в 1 млн рублей.

Ранее владельца АО "Невская мануфактура" привлекли к ответственности за невыполнение в срок законного предписания МЧС. Ведомство в течение 7 лет просило руководство устранить нарушения пожарной безопасности. Штраф составил 80 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV