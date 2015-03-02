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АО "Невская мануфактура" оштрафовали на миллион рублей за пожар в объекте культурного наследия
Сегодня, 16:45
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АО "Невская мануфактура" оштрафовали на миллион рублей за пожар в объекте культурного наследия

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В результате пожара были уничтожены исторические и культурные ценности.

Невский районный суд Петербурга привлек к ответственности АО "Невская мануфактура" за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Об этом 15-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

АО является владельцем дома №50А на Октябрьской набережной. 12-го апреля 2021-го года в здании произошел пожар. В результате была обрушена кровля и перекрытия, утрачены оконные заполнения западного лицевого фасада. Зданию был причинен значительный вред, утрачены исторические и культурные ценности. 

Собственнику было известно о том, что "Невская мануфактура" является объектом культурного наследия, и он обязан поддерживать его в надлежащем состоянии. 

Суд назначил штраф в 1 млн рублей. 

Ранее владельца АО "Невская мануфактура" привлекли к ответственности за невыполнение в срок законного предписания МЧС. Ведомство в течение 7 лет просило руководство устранить нарушения пожарной безопасности. Штраф составил 80 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: невская мануфактура, пожар, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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