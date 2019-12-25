Владельца "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тысяч рублей

В 2020 году мануфактуру хотели закрыть из-за нарушений пожарной безопасности.

Владельца АО "Невская мануфактура" привлекли к ответственности за невыполнение в срок законного предписания МЧС. Ведомство в течение 7 лет просило руководство устранить нарушения пожарной безопасности.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, мировой судья участка №137 назначил штраф в 80 тыс. рублей.

В суд материалы дела о невыполнении в срок законного предписания поступили 11 марта 2021 года. Рассмотрение дело было назначено на 29 марта, но затем его дважды переносили. В первый раз из-за того, что требовались дополнительные доказательства и материалы, во второй раз — по ходатайству представителя юридического лица. За это время здание на Октябрьской набережной успело сгореть. При тушении самого масштабного пожара за последние 20 лет погиб сотрудник МЧС.

Директор и его заместитель находятся под стражей.

Фото: Piter.TV