Суд рассматривал дело о нарушении пожарной безопасности на "Невской мануфактуре"

Рассмотрение дела переносилось два раза.

В день пожара на Октябрьской набережной, 50 мировой суд участка №137 должен был рассматривать дело, в котором руководство АО "Невская мануфактура" выступала в качестве ответчика, однако его перенесли. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суд материалы дела о невыполнении в срок законного предписания поступили 11 марта 2021 года. Речь идет о нарушениях пожарной безопасности, которые руководство не хотело устранять и игнорировало предписания МЧС. Рассмотрение дело было назначено на 29 марта, но затем его дважды переносили. В первый раз из-за того, что требовались дополнительные доказательства и материалы, во второй раз — по ходатайству представителя юридического лица. Сейчас оно назначено на 28 апреля.

Сегодня стало известно о том, что владельцы сгоревшей в Петербурге "Невской мануфактуры" игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности в течение семи лет. Мануфактуру хотели закрыть.

Фото: Piter.TV