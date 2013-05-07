  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В 2020 году "Невскую мануфактуру" хотели закрыть из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности
Сегодня, 12:35
116
nadezhda_sib

В 2020 году "Невскую мануфактуру" хотели закрыть из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности

0 0

Владельцы объекта игнорировали предписания.

Владельцы сгоревшей в Петербурге "Невской мануфактуры" игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности в течение семи лет. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Петр Смирнов.

По словам специалиста, в здании была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация, а также не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем. Суд неоднократно привлекал владельцев к административной ответственности. 

В прошлом году в МЧС планировали закрыть "Невскую мануфактуру", однако помешала пандемия коронавируса. 

Напомним, гендиректора объекта и его заместителя взяли под стражу. Руководитель находится на своем посту только несколько месяцев.

Ранее Piter.TV рассказал о домах-памятниках, которые пережили пожар, но не пережили снос.

Фото: Piter.TV

 

Теги: мчс, невская мануфактура, пожарная безопасность
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии