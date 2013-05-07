В 2020 году "Невскую мануфактуру" хотели закрыть из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности

Владельцы объекта игнорировали предписания.

Владельцы сгоревшей в Петербурге "Невской мануфактуры" игнорировали предписания МЧС о нарушении требований безопасности в течение семи лет. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Петр Смирнов.

По словам специалиста, в здании была неисправна система автоматического пожаротушения, отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация, а также не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем. Суд неоднократно привлекал владельцев к административной ответственности.

В прошлом году в МЧС планировали закрыть "Невскую мануфактуру", однако помешала пандемия коронавируса.

Напомним, гендиректора объекта и его заместителя взяли под стражу. Руководитель находится на своем посту только несколько месяцев.

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Фото: Piter.TV