Видео: как пожар разрушал здания "Невской мануфактуры"

Канал Piter.TV публикует видео, снятое с высоты птичьего полета.

Канал Piter.TV публикует подробности происшествия на "Невской мануфактуре". Мы проводили аэросъемку крупнейшего пожара в период с 14 по 20 часов в понедельник, 12 апреля. Наша редакция собрала в одном ролике кадры, которые показывают - как конкретно высокие температуры, пламя, холодная вода из брандспойтов привели к разрушению стен объекта.

На видео можно заметить, как высокая температура пожара раскалила стены зданий фабрики. Холодная вода пожарных брандспойтов, попадая на стены, вызвала серьезные температурные перепады. Как результат - стены зданий деформировались и разрушались.

К вечеру от зданий фабрики остались только коробки кирпичных стен. Несущая способность остатков стен упала до критического уровня. В результате у двух зданий произошло обрушение стен. По мнению специалистов, восстановление зданий с использованием остатков стен невозможно.

Редакция Питер.ТВ выражает сомнение в том, что комплекс зданий будет восстановлен.

Видео: Piter.TV