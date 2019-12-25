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Петербуржец почти 2 года проведет в колонии за кражу смартфона у задремавшего мужчины в кафе
Сегодня, 10:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец почти 2 года проведет в колонии за кражу смартфона у задремавшего мужчины в кафе

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Ущерб составил 55 тысяч рублей.

Посетитель кафе почти 2 года проведёт в колонии за то, что похитил у задремавшего мужчины смартфон. Об этом сообщили в прокуратуре Невского района Петербурга.

Суд установил, что ночью 29 января 2024 года подсудимый, находясь в кафе на улице Дыбенко, подошел к столику, за которым задремал посетитель, и похитил его мобильный телефон. Ущерб составил 55 тысяч рублей.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Гатчине задержали цыганку по подозрению в краже у пенсионерки.

Фото: Piter.tv

Теги: кафе, кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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