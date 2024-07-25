В Гатчине задержали цыганку по подозрению в краже у пенсионерки

Она продала пенсионерке мёд, после этого пожилая женщина не смогла найти свой кошелёк.

Полицейские задержали цыганку по подозрению в краже у пенсионерки. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 июля обратилась за помощью 88-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Ветеранов. Она рассказала, что к ней домой под предлогом продажи мёда пришла незнакомая женщина. Товар при ней оказался хорошего качества и по привлекательной цене. После дегустации пенсионерка купила банку меда. После ухода цыганки пенсионерка не смогла найти свой кошелек, где лежали 8,5 тысяч рублей. По заявлению пенсионерки полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Полицейские 24 июля задержали предполагаемую воровку – 51-летнюю цыганку, проживающую в Гатчине. В ходе обыска в ее квартире полицейские изъяли 4 банки меда, ювелирные украшения, которые могут иметь криминальное происхождение, и сотовые телефоны. По данным полиции, это не единственный эпизод в преступной биографии задержанной. Хищение у пожилых граждан денег под предлогом продажи различных продуктов или пастельного белья – криминальный бизнес, характерный для представителей кочевого народа.

Ранее более 50 человек задержали на цыганской свадьбе под Петербургом.

Видео: МВД