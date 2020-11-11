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Более 50 человек задержали на цыганской свадьбе под Петербургом

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Веселый нрав гостей на итоги полицейского рейда не повлиял.

Свадьба в Верхних Осельках во Всеволожском районе закончилась массовым задержанием. Полиция рейдом прошла  места проживания "кочевого" народа в Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне были проведены профилактические мероприятия в местах концентрации и проживания представителей так называемого "кочевого" народа. Правоохранители случайно нагрянули на свадьбу.

"Веселый нрав гостей на итоги рейда не повлиял: в отделы были доставлены более 50 представителей кочевого народа и двое нанятых ими строителей-мигрантов из Средней Азии"

пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

С доставленными в отдел была проведена профилактическая беседа. Двое строителей-мигрантов привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что полицейские и сотрудники военкоматов Петербурга в пятницу устроили проверку мигрантов в Красном Селе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: мигранты, петербургская полиция, профилактическое мероприятие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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