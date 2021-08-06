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В Красном Селе проверили мигрантов
Сегодня, 18:18
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В Красном Селе проверили мигрантов

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Отмечается, что рейд прошел в месте, которое ежедневно посещают тысячи приезжих.

Полицейские и сотрудники военкоматов Петербурга в пятницу, 5 июля, устроили проверку мигрантов в Красном Селе. Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что рейд прошел в месте, которое ежедневно посещают тысячи приезжих. Правоохранители изучили их документы на предмет выявления возможных нарушений миграционного законодательства.

По информации источника, в проверке поучаствовали представители военкоматов, оценившие своевременность постановки на воинский учет граждан, которые не так давно получили российские паспорта. 

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в Петербург за четыре месяца 2024 года прибыли 860 тыс. мигрантов. По его словам, иностранцы едут в страну "из экономических и политических соображений".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: красное село, мигранты в петербурге, миграционное законодательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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