  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы имена самых популярных политиков Петербурга в прошлом году
Сегодня, 16:40
147
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Названы имена самых популярных политиков Петербурга в прошлом году

0 0

На первом месте оказался градоначальник Северной столицы. Его упомянули более 188,9 тыс. раз.

В топ рейтинга самых популярных политических деятелей Петербурга по упоминаемости в СМИ в 2021 году вошли губернатор Александр Беглов, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и экс-председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Про главу Северной столицы в городских СМИ писали около 188,9 тыс. раз. На Милонова ссылались около 23,9 тыс. раз. Про Макарова сделали свыше 19,5 тыс. упоминаний. В пятерку вошли и Борис Вишневский с Борисом Пиотровским. Шестое место занял вице-губернатор Олег Эргашев, седьмое - Михаил Романов. В десятку политиков вошли Дмитрий Лисовец, Александр Бельский и Сергей Боярский. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что трехлетний контракт о сотрудничестве власти Петербурга подписали с "Газпромом".

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: беглов, макаров, медиалогия, милонов, самые популярные политики, смольный
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии