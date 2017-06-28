Трехлетний контракт о сотрудничестве власти Петербурга подписали с "Газпромом"

По итогам сотрудничества с 2019 по 2021 год удалось наладить надежное газоснабжение, реализовать несколько проектов в сфере теплоэнергии, развить рынок газомоторного топлива, а также создать современные спортивные объекты.

Во вторник, 28 декабря, Алексей Миллер, председатель Правления ПАО "Газпром" и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали трехлетний контракт о сотрудничестве.

По итогам сотрудничества с 2019 по 2021 год удалось наладить надежное газоснабжение, реализовать несколько проектов в сфере теплоэнергии, развить рынок газомоторного топлива, а также создать современные спортивные объекты. Компания ввела в эксплуатацию газораспределительную станцию "Лаголово", увеличила почти вдвое количество газозаправочных станций.

Новый контракт рассчитан на 2022-2024 годы. Отмечается, что особое внимание будет уделено системам теплоснабжения Петербурга.

Ранее компания "Газпром" представила концепцию "Лахта Центра 3". Высота новой башни составит 555 метров.

Фото: telegra.ph