Трехлетний контракт о сотрудничестве власти Петербурга подписали с "Газпромом"

Во вторник, 28 декабря, Алексей Миллер, председатель Правления ПАО "Газпром" и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали трехлетний контракт о сотрудничестве.
По итогам сотрудничества с 2019 по 2021 год удалось наладить надежное газоснабжение, реализовать несколько проектов в сфере теплоэнергии, развить рынок газомоторного топлива, а также создать современные спортивные объекты. Компания ввела в эксплуатацию газораспределительную станцию "Лаголово", увеличила почти вдвое количество газозаправочных станций.
Новый контракт рассчитан на 2022-2024 годы. Отмечается, что особое внимание будет уделено системам теплоснабжения Петербурга.
Ранее компания "Газпром" представила концепцию "Лахта Центра 3". Высота новой башни составит 555 метров.
Фото: telegra.ph
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