Компания "Газпром" представила концепцию "Лахта Центра 3"

Высота новой башни составит 555 метров.

Во вторник, 28 декабря, состоялось заседание Межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и ПАО "Газпром". В рамках него компания представила концепцию проекта "Лахта Центр 3". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Высота новой башни составит 555 метров (108 уровней). В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 метров, на нем разместится обзорная галерея.

Композиция башни создана по принципу золотого сечения. Ее форма представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов.

Новый небоскреб расположится по соседству с уже построенным "Лахта Центром" и спиральной формой проектируемой башни "Лахта Центр 2" на побережье Финского залива.

Ранее мы писали, что проект "Лахта Центр" стал победителем в четырёх номинациях международной премии CTBUH Awards 2021.

Видео: пресс-служба "Газпрома"