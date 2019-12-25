Проект "Лахта Центр" стал победителем в четырёх номинациях международной премии CTBUH Awards 2021

В финал премии попали свыше 160 проектов, которые построили за последние два года.

В четверг, 20 мая, в городе Чикого (США) подвели итоги международной премии в области уникального высотного строительства и городского развития - CTBUH Awards 2021.

Так, бизнес-центр "Лахта Центр" был признан лучшим проектом сразу в нескольких номинациях: "Фасады высотных зданий", "Лучшее высотное здание Европы", "Строительство высотных зданий" и "Лучшее здание высотой более 400 метров". Об этом сообщили в пресс-службе центра в пятницу, 21 мая.

Архитектор, руководитель авторского коллектива "RMJM", разработчик концепции центра Тони Кеттл отметил, что "Лахта Центр" - уникальное высотное здание, которое стало достопримечательностью Петербурга.

Ранее мы писали, что около "Лахта Центра" планируют построить железнодорожную станцию.

Фото: lakhta.center/ru