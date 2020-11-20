Около "Лахта Центра" планируют построить железнодорожную станцию

Станцию планируют построить в стиле хай-тек.

Недалеко от общественно-делового комплекса "Лахта Центр" может появиться железнодорожная станция в стиле хай-тек. Футуристические рендеры объекта транспортной инфраструктуры опубликованы ИГЗТИ в социальной сети "Вконтакте".

Станция будет накрыта единой сплошной крышей, состоящей из множества треугольников. Строить станцию планировали начать в 2019 году, но положительное заключение Главгосэскпертизы было получено в 2020.

В конце апреля был объявлен конкурс на строительство подземного пешеходного перехода от комплекса до предполагаемой стации метро "Лахта" и ж/д станции.

Фото: ВКонтакте / ИГЗТИ