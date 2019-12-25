Подземный пешеходный переход у "Лахта-Центра" будет построен в ноябре 2023 года

Объявлен тендер на определение компании, которая реализует проект. На него выделено 1,4 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

Подземный пешеходный переход в районе "Лахта-Центра" будет построен в ноябре 2023 года. Такие сроки указаны в документации закупки, которую разместил комитет по государственному Санкт-Петербурга. По итогам аукциона закупки предполагается определиться с компанией, которая займется реализацией проекта.

На него выделено 1,4 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга. В рамках этой закупки перед подрядной организацией ставится задача создать необходимую рабочую документацию и провести само строительство.

Ранее, в марте прошлого года Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России дал положительно заключение на проект строительства транспортного пассажирского узла, который соединит северную входную зону "Лахта Центр" с планируемыми остановками общественного городского транспорта, будущей станцией метрополитена "Лахта.

Этот проектом, предполагает предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода протяженностью 240,5 м, который обеспечит безопасное пешеходное движение к комплексу сразу по нескольким направлениям.

В документации отмечается, что переход будет иметь 5 лестничных сходов, его общая площадь составит 1770,5 квадратных метров. Будут построены также лифтовые шахты, блок служебных помещений.

Начало работ запланировано на июль текущего года.

Заявки от компаний, желающих осуществить проект, принимают до 12 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv фасад здания дирекции императорских театров со стороны улицы Зодчего Росси будет отреставрирован.

Фото: Лахта центр