На достройку перехода у "Лахты" потратят 305 млн рублей

Подземный переход у "Лахта Центра" достроят за 305,3 млн.

В Петербурге объявлен тендер на завершение строительства подземного пешеходного перехода у многофункционального комплекса "Лахта Центр". Начальная цена контракта составляет 305,3 млн рублей. Речь идёт о втором этапе работ: подрядчику предстоит не только выполнить строительство, но и разработать рабочую документацию.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 сентября. Итоги тендера подведут 23 сентября. Переход, расположенный вблизи самого высокого здания Европы, должен обеспечить безопасное движение пешеходов через трассу и улучшить транспортную доступность района.

Ранее мы рассказывали о том, что на обновление 158 остановок в Петербурге выделят почти 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV