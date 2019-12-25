В РГПУ имени Герцена 29 сентября откроют Российско-китайский центр

В корпусе № 6 РГПУ Герцена откроется обновленный Российско-китайский центр.

Торжественное открытие обновлённого Российско-китайского центра запланировано на 29 сентября. Мероприятие начнётся в 15:00 и пройдёт в шестом корпусе РГПУ имени А. И. Герцена. Как пояснили в пресс-службе вуза, событие приурочено к перекрёстным Годам сотрудничества России и Китая в сфере образования.

В церемонии примут участие делегаты от Министерства просвещения Российской Федерации, посольства Китайской Народной Республики в России, а также представители правительства Санкт-Петербурга. Кроме того, на мероприятии будут присутствовать сотрудники и студенты университета.

Ректор РГПУ Сергей Тарасов сообщил, что центр перебазировался из корпуса 20А в новую аудиторию шестого корпуса. Помещение прошло ремонт и получило современное оснащение, что позволит создать многофункциональное пространство.

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Фото: РГПУ им. А. И. Герцена