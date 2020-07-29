Компания "Газпром" представила концепцию проекта "Лахта Центр 2"

Высота небоскрёба составляет 703 метра.

Во вторник, 25 мая, в Петербурге состоялось заседание Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Петербургом и ПАО "Газпром". В рамках него компания представила концепцию проекта "Лахта Центр 2". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Глава компании Алексей Миллер отметил, что это будет башня, высота которой составляет 703 метра. Высота здания символична, поскольку Петербург был основан в 1703 году.

"Лахта Центр 2" – это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире. Алексей Миллер, глава компании "Газпром".

Проект представляет собой спиральную башню с элегантным шпилем. Спираль символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга.

Ранее мы писали, что проект "Лахта Центр" стал победителем в четырёх номинациях международной премии CTBUH Awards 2021.

Видео: пресс-служба "Газпрома"