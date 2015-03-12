Экс-спикер ЗакСа Макаров пожалел, что доверил Александру Тетердинко пост главы фракции "ЕР" в ЗакСе

Как рассказал Макаров, он пожалел, что доверил Александру Тетердинко пост главы фракции "ЕР" в Законодательном собрании.

В пятницу, 24 декабря, в рамках конференции региональной "Единой России" экс-спикер парламента Петербурга и бывший секретарь городской "ЕР" Вячеслав Макаров раскритиковал коллег, которые работали против партии власти на выборах, передает "Фонтанка".

Как рассказал Макаров, он пожалел, что доверил Александру Тетердинко пост главы фракции "ЕР" в Законодательном собрании. Также он раскритиковал вице-губернатора Максима Мейксина за то, что городские чиновники не поддержали единороссов Галину Назарову и Анатолия Дроздова в Калининском районе.

Макаров добавил, что нынешний созыв Законодательного собрания начал работу с дележки кабинетов. Так, из своего кабинета выгнали завхоза Алёну Кукушкину. "Хлястики берегите. В этом сила и мощь ЗакСа",— обратился он к депутатам.

Не оставил без внимания и парк "Малиновку". По мнению депутата, этот парк - символ православной веры. Мы должны оставить Петербург великим православным городом планеты Земля.

Ранее Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России". По словам секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга