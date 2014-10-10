Пособия для петербургских студентов-родителей поднимут до 18,7 тысячи рублей

Детский прожиточный минимум в Санкт-Петербурге составляет 18 749 рублей.

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга на заседании 30 апреля поддержали законопроект об увеличении пособий для студенческих семей до уровня детского прожиточного минимума. Инициативу в парламент внес губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как рассказал представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, в 2024 году выплату получали 95 таких семей. В этом их 56.

Детский прожиточный минимум в Санкт-Петербурге составляет 18 749 рублей. На сегодняшний день студенты, воспитывающие ребенка, получают 3457 рублей в месяц.

Председатель ЗакСа Александр Бельский отметил, что задача данного законопроекта в том, чтобы "родить детей без ущерба для образования и будущей карьеры".

В начале 2025 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об организации "студенческого семейного капитала". Согласно ему, студенты-ленинградцы смогут получать 300 тысяч рублей за рождение ребенка.

Фото: Piter.tv