  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Студенты из Ленобласти будут получать по 300 тыс руб за рождение ребенка
Сегодня, 19:40
106
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Студенты из Ленобласти будут получать по 300 тыс руб за рождение ребенка

0 0

Мера поддержки рассчитана на студенческие пары до 25 лет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об организации "студенческого семейного капитала". Согласно ему, студенты-ленинградцы смогут получать 300 тыс руб за рождение ребенка, – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Мера поддержки распространяется на студенческие семьи, ставшие родителями с начала 2025 года и зарегистрировавшие рождение малыша в Ленинградской области.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Еще одним условием для получения выплаты также является возрастное ограничение для родителей-студентов 2 возраст папы и мамы не должен превышать 25 лет. Помимо прочего соискателям выплаты нужно будет подтвердить статус студентов вуза или учебного заведения профессионального образования. Выплата будет доступна как "очникам", так и "заочникам".

Ранее мы писали, что дети участников СВО смогут поехать в оздоровительные лагеря за счет бюджета Петербурга.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: студенческий семейный капитал
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии