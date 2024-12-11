Студенты из Ленобласти будут получать по 300 тыс руб за рождение ребенка

Мера поддержки рассчитана на студенческие пары до 25 лет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об организации "студенческого семейного капитала". Согласно ему, студенты-ленинградцы смогут получать 300 тыс руб за рождение ребенка, – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Мера поддержки распространяется на студенческие семьи, ставшие родителями с начала 2025 года и зарегистрировавшие рождение малыша в Ленинградской области. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Еще одним условием для получения выплаты также является возрастное ограничение для родителей-студентов 2 возраст папы и мамы не должен превышать 25 лет. Помимо прочего соискателям выплаты нужно будет подтвердить статус студентов вуза или учебного заведения профессионального образования. Выплата будет доступна как "очникам", так и "заочникам".

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко