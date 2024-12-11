Студенты из Ленобласти будут получать по 300 тыс руб за рождение ребенка

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об организации "студенческого семейного капитала". Согласно ему, студенты-ленинградцы смогут получать 300 тыс руб за рождение ребенка, – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Мера поддержки распространяется на студенческие семьи, ставшие родителями с начала 2025 года и зарегистрировавшие рождение малыша в Ленинградской области.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Еще одним условием для получения выплаты также является возрастное ограничение для родителей-студентов 2 возраст папы и мамы не должен превышать 25 лет. Помимо прочего соискателям выплаты нужно будет подтвердить статус студентов вуза или учебного заведения профессионального образования. Выплата будет доступна как "очникам", так и "заочникам".
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Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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