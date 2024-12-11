Дети участников СВО смогут поехать в оздоровительные лагеря за счет бюджета Петербурга

Предыдущая мера поддержки завершила действие 31 декабря прошлого года.

В этом году дети участников СВО вновь смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях за счет петербургского бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали 15 января в Смольном.

Предыдущая мера поддержки завершила действие 31 декабря прошлого года. В новом постановлении предусмотрены дополнения территорий проведения СВО.

Выполняемые Министерством обороны боевые задачи затронули территорию РФ, прилегающую к зоне проведения СВО. Речь идет об участниках СВО, направленных для участия в группировке прикрытия Государственной границы РФ на соответствующей территории. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: в 2024 году в Петербурге с участников СВО не стали взыскивать 1,2 млрд рублей долгов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)