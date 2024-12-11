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Дети участников СВО смогут поехать в оздоровительные лагеря за счет бюджета Петербурга
Сегодня, 17:08
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Дети участников СВО смогут поехать в оздоровительные лагеря за счет бюджета Петербурга

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Предыдущая мера поддержки завершила действие 31 декабря прошлого года.

В этом году дети участников СВО вновь смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях за счет петербургского бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали 15 января в Смольном. 

Предыдущая мера поддержки завершила действие 31 декабря прошлого года. В новом постановлении предусмотрены дополнения территорий проведения СВО. 

Выполняемые Министерством обороны боевые задачи затронули территорию РФ, прилегающую к зоне проведения СВО. Речь идет об участниках СВО, направленных для участия в группировке прикрытия Государственной границы РФ на соответствующей территории.

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: в 2024 году в Петербурге с участников СВО не стали взыскивать 1,2 млрд рублей долгов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: дети участников сво, детские лагеря
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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