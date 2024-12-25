В 2024 году в Петербурге с участников СВО не стали взыскивать 1,2 млрд рублей долгов

Всего у приставов было 2,5 млн исполнительных производств.

Судебные приставы Петербурга в 2024 году приостановили около 11 тыс. исполнительных производств по долгам участников СВО на общую сумму порядка 1,2 млрд рублей. Об этом пишет "РБК Петербург", ссылаясь на заместителя руководителя ГУ ФССП России по городу Кристину Кашину.

Всего в прошлом году у приставов было 2,5 млн исполнительных производств, сумма взысканий по ним составила 23,5 млрд рублей. С начала СВО в Северной столице приостановили 20,5 тыс. производств.

В 2022 году в РФ приняли закон о "кредитных каникулах" для участников СВО. Так, заемщикам предоставляется льготный период, во время его действия они могут приостановить платежи либо снизить размер.

Ранее на Piter.TV: бесплатный проезд для семей участников СВО из Петербурга продлили на год.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу