В пятницу, 24 декабря, Депутата Государственной Думы РФ Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России". Решение приняли на XXXV конференции регионального отделения партии, сообщает пресс-служба Смольного.
По словам секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.
Боярский рассказал, что на текущей момент просит сосредоточиться на волонтерской деятельности: на новогодних акциях по поздравлениям ветеранов, малообеспеченных семей, врачей и их детей.
Добавим, что на конференции вице-губернатору Борису Пиотровскому вручили членский билет "Единой России".
Ранее Сергея Боярского назначили врио секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Петербурге. По словам Турчака, перед новым руководством партийного отделения в Петербурге стоит много задач, в первую очередь связанных с исполнением Народной программы.
Фото: пресс-служба "Единой России"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.