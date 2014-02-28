  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России"
Сегодня, 21:03
90
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России"

0 0

По словам  секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.

В пятницу, 24 декабря, Депутата Государственной Думы РФ Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России". Решение приняли на XXXV конференции регионального отделения партии, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам  секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.

Боярский рассказал, что на текущей момент просит сосредоточиться на волонтерской деятельности: на новогодних акциях по поздравлениям ветеранов, малообеспеченных семей, врачей и их детей.

Добавим, что на конференции вице-губернатору Борису Пиотровскому вручили членский билет "Единой России".

Ранее Сергея Боярского назначили врио секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Петербурге. По словам Турчака, перед новым руководством партийного отделения в Петербурге стоит много задач, в первую очередь связанных с исполнением Народной программы.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Теги: боярский, единая россия, секретарь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
avondev
Сегодня 21:37

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии