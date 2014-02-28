По словам секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.

В пятницу, 24 декабря, Депутата Государственной Думы РФ Сергея Боярского избрали секретарем петербургского отделения "Единой России". Решение приняли на XXXV конференции регионального отделения партии, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам секретарь Генсовета партии Андрея Турчака, Боярский зарекомендовал себя как организатор и профессионал, способный решать сложные задачи и достигать целей.

Боярский рассказал, что на текущей момент просит сосредоточиться на волонтерской деятельности: на новогодних акциях по поздравлениям ветеранов, малообеспеченных семей, врачей и их детей.

Добавим, что на конференции вице-губернатору Борису Пиотровскому вручили членский билет "Единой России".

Ранее Сергея Боярского назначили врио секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Петербурге. По словам Турчака, перед новым руководством партийного отделения в Петербурге стоит много задач, в первую очередь связанных с исполнением Народной программы.

Фото: пресс-служба "Единой России"