Сергея Боярского назначили врио секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Петербурге

По словам Турчака, перед новым руководством партийного отделения в Петербурге стоит много задач, в первую очередь связанных с исполнением Народной программы.

В пятницу, 10 декабря, стало известно, что в Петербурге Сергей Боярский назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе "ЕР".

Как рассказал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в Instagram, уже второй год подряд Боярский представляет город в Госдуме. Ему известны вопросы, которые волнуют петербуржцев.

По словам Турчака, перед новым руководством партийного отделения в Петербурге стоит много задач, в первую очередь связанных с исполнением Народной программы.

Ранее председателем комитета госстройнадзора Ленобласти назначен Николай Циганов. Новый председатель заступит в должность со вторника.

Фото: пресс-служба "Единой России"