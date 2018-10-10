Председателем комитета госстройнадзора Ленобласти назначен Николай Циганов

Новый председатель заступит в должность со вторника.

На пост председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области назначили Николая Михайловича Циганова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

На должность Циганов заступит со вторника, 7 декабря. До назначения чиновник занимал должность первого заместителя председателя комитета.

Напомним, Циганова назначили заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга в июле прошлого года.

Фото:Админка Ленобласти / Телеграм