Губернатор Петербурга вручил премию за укрепление народного единства и сохранение культурного наследия

В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского были вручены награды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Также премию городского правительства "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" в номинации "Патриотизм" получил глава клуба "6-й егерский полк" Петр Кнопф.

Церемонии награждения состоялись День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который 12 сентября отмечают православные христиане.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Петербурге состоялись молебен и божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. На службу пришли губернатор Петербурга и спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте