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Губернатор Петербурга вручил премию за укрепление народного единства и сохранение культурного наследия
Сегодня, 18:56
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Губернатор Петербурга вручил премию за укрепление народного единства и сохранение культурного наследия

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В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского были вручены награды.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Также премию городского правительства "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" в номинации "Патриотизм" получил глава клуба "6-й егерский полк" Петр Кнопф.

Церемонии награждения состоялись День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который 12 сентября отмечают православные христиане.

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Петербурге состоялись молебен и божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. На службу пришли губернатор Петербурга и спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров. 

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте

Теги: губернатор, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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