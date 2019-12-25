Лещенко сравнил Хабиба Нурмагомедова с Моргенштерном

По мнению артиста, они оба выходят за рамки общепринятых норм.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко сравнил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителем Моргенштерном. В интервью Sport24 Лещенко заявил, что они оба выходят за рамки общепринятых норм.

Артист подчеркнул, что не осуждает Хабиба за его импульсивные вещи. При этом Лещенко уверен, что человек всегда сам решает, что говорить и делать: перепрыгнуть через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону. Он считает, что подобное случается от вседозволенности на волне бешеной популярности.

"Моргенштерна и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн", - заявил артист.

Ранее Нурмагомедов объяснил причины завершения карьеры.

Фото: Instagram / leshchenko_lv