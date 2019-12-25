Он отметил, что надеется на поддержку людей — при этом подчеркнул, что многие его не поймут.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов объяснил причины завершения карьеры. Заявление он сделал в интервью телеканалу ESPN.

По словам Хабиба, решение о завершении карьеры далось ему нелегко, так как он находился на пике славы.

Он решил уйти, потому что стал лучшим, а выступать ради денег не планирует.

Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: "Нет". Хабиб Нурмагомедов, бывший боец UFC

Он отметил, что надеется на поддержку людей — при этом подчеркнул, что многие его не поймут. Нурмагомедов подчеркнул, что он пришёл в спорт, чтобы доказать, что он лучший. По его словам, он трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC. Дальше, заявил боец, могут быть только бои за деньги — а они, отметил Хабиб, его не интересуют.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC.