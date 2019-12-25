Россиянин принял решение вернуться в профессиональный спорт.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC в легком весе. Об этом боец смешанного стиля заявил в эфире журналистам телеканала "Матч ТВ". Запись программы доступна на YouTube-платформе.

Мне не нравится, что дивизион застаивает. Я хочу, чтобы ребята дрались за пояс. Потому что я уже отошел от дела, оставьте меня в покое. Пускай делают бои, кто-то дерется за пояс Хабиб Нурмагомедов, российский спортсмен

Напомним, что 9 февраля Нурмагомедов заявил, что отправил заявление в адрес Уайта о том, что готов продолжить профессиональную карьеру. По словам спортсмена, в ближайшее время глава UFC обнародует этот текст. Также Нурмагомедов рассказал, что имеются планы на проведение титульного поединка в июне 2020 года.

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Фото: Instagram / combatalk