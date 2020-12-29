Порье нокаутировал Макгрегора: появилось видео и подробности победы

Поражение значительно снизило шансы на реванш ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Главный бой 2021 года" в смешанных единоборств закончился победой американца Дастина Порье. В ходе поединка с ирландцом Конором Макгрегором он нокаутировал соперника. В социальных сетях уже появились кадры боя и самого нокаута, а также реакции спортсменов на случившееся.

Бой проходил в рамках турнира UFC 257 и стал для ирландского спортсмена своего рода "возвращением в спорт". Соревнования проходили на легендарном "Бойцовском острове" в Абу Даби. Дастин Порье изначально не смог захватить инициативу: первый раунд остался, скорее, за его соперником.

Однако во втором раунде американец нокаутировал Макгрегора буквально за несколько секунд. Он прижал его к сетке и парализовал серией лоу-киков, после чего отправил в нокаут апперкотом с дальней руки. Для гражданина США эта победа стала 27 в 34 боях (еще 6 закончились поражениями, 1 без результата). Для Конора Макгрегора поражение стало 5-м, до этого он 22 раза побеждал в 27 боях.

Дастин Порье уже прокомментировал свою победу. Он заявил, что будет называть бой титульным в том случае, если его главный соперник Хабиб Нурмагомедов не вернется в спорт. Говоря простыми словами, на этом основании он будет считать себя действующим чемпионом UFC. Что касается Макгрегора, то многих фанатов смешанных единоборств расстроило его поражение, так как оно фактически лишило ирландца шансов на реванш с россиянином.