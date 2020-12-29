Раскрыты детали переговоров главы UFC и Нурмагомедова

Дэйн Уайт надеялся уговорить россиянина вернуться к боям.

Раскрыты детали переговоров главы UFC и Хабиба Нурмагомедова. Ролик размещен в Instagram-аккаунте CombaTalk. Известно, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйн Уайт встретился с российским спортсменом 15 января, чтобы обсудить возможное сотрудничество в Абу-Даби.

Глава UFC пытался уговорить спортсмена смешанных единоборств вернуться к профессиональной карьере. Он напомнил, что у боя между ирландским представителей Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье будет больше проданных трансляций, чем было у сражения Нурмагомедова и Макгрегора в 2018 году.

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Напомним, что Хабиб Нурмагомедов посетил Абу-Даби ради турнира, в котором принимает участие его двоюродный брат Умар.

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Видео: Instagram / combatalk