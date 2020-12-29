Раскрыты детали переговоров главы UFC и Нурмагомедова

Раскрыты детали переговоров главы UFC и Хабиба Нурмагомедова. Ролик размещен в Instagram-аккаунте CombaTalk. Известно, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйн Уайт встретился с российским спортсменом 15 января, чтобы обсудить возможное сотрудничество в Абу-Даби.
Глава UFC пытался уговорить спортсмена смешанных единоборств вернуться к профессиональной карьере. Он напомнил, что у боя между ирландским представителей Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье будет больше проданных трансляций, чем было у сражения Нурмагомедова и Макгрегора в 2018 году.
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Дэйн Уайт глава UFC
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов посетил Абу-Даби ради турнира, в котором принимает участие его двоюродный брат Умар.
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Видео: Instagram / combatalk
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