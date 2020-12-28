Криштиану Роналду признан лучшим футболистом XXI века

Португалец набрал 38% голосов.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал победителем в номинации "Игрок века" по версии Globe Soccer Awards.

Основными конкурентами 35-летнего игрока были Лионель Месси (сборная Аргентины), Мохаммед Салах (сборная Египта) и экс-футболист Роналдиньо (сборная Бразилии). Роналду занял первое место в голосовании с показателем 38%. Второе место занял Месси (24%), третье - Салах (23%).

Криштиану Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году. До "Ювентуса" он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид". Самый успешный период карьеры форвард провел в Испании, став четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В состав сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.

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Видео: YouTube / Globe Soccer Awards