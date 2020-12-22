Лучшим актером россияне считают Константина Хабенского, музыкантом - Филиппа Киркорова, а писателем - Захара Прилепина.

ВЦИОМ: Хабиб Нурмагомедов назван спортсменом года. Об этом рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Москве. За кандидатуру бойца отдали голоса 10 процентов опрошенных. Следующими в списке стали футболист Артем Дзюба (8 процентов), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова. Последние трое набрали по два процента голосов респондентов каждый.

Также стал известен рейтинг российских актеров. Его возглавляет Константин Хабенский (5 процентов голосов). На втором месте - Александр Петров (4 процента), на третьем - Сергей Безруков (3 процента). Среди музыкантов отмечены Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Мацуев. Впервые в список попали Егор Крид и Моргенштерн (по два процента у каждого).

В топе российских писателей оказались Захар Прилепин и Борис Акунин. Из привычного списка пропали Александр Пушкин, Дарья Донцова и Виктор Пелевин.

Россияне назвали главную победу 2020 года.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"