  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC
Сегодня, 11:26
70
d_s_sarkisov

Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC

0 0

На звание лучшего спортсмена претендовали еще пять человек.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC. Об этом сообщается на официальном сайте телерадиокомпании.

Помимо 32-летнего россиянина на победу в номинации претендовали прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), баскетболист Леброн Джеймс, гольфист Джастин Джонсон (оба - США), футболистка Венди Ренар (Франция) и боксер Кэти Тейлор (Ирландия).

Напомним, 24 октября в рамках турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи во втором раунде. По окончании поединка боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед из 29 возможных.

Ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил об уходе после поражения от "Зенита".

Фото: VK / @ufc

Теги: bbc, ufc, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии