На звание лучшего спортсмена претендовали еще пять человек.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC. Об этом сообщается на официальном сайте телерадиокомпании.

Помимо 32-летнего россиянина на победу в номинации претендовали прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), баскетболист Леброн Джеймс, гольфист Джастин Джонсон (оба - США), футболистка Венди Ренар (Франция) и боксер Кэти Тейлор (Ирландия).

Напомним, 24 октября в рамках турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи во втором раунде. По окончании поединка боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед из 29 возможных.

Ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил об уходе после поражения от "Зенита".

Фото: VK / @ufc