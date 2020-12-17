Главный тренер "Спартака" объявил об уходе после поражения от "Зенита"

Его контракт с клубом истекает в конце мая 2021 года.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита".

Свое решение 35-летний специалист объяснил желанием вернуться в Германию, чтобы быть ближе к семье. На это решение также повлияло новость о полном локдауне в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Контракт Тедеско истекает в конце мая 2021 года.

Когда я подписывал контракт, границы были открыты, мы могли видеться с семьей, но сейчас ситуация изменилась. Это главная причина, по которой я принял такое решение. Доменико Тедеско, главный тренер "Спартака"

Матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" завершился победой петербургской команды со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Защитник "Зенита" Деян Ловрен отметился автоголом.

Команда Сергея Семака набрала 41 очко и ушла на перерыв лидером турнирной таблицы. "Спартак" занимает второе место с показателем 35 очков.

Ранее мы сообщали, что столкновение болельщиков "Зенита" и "Спартака" попало на видео.

Видео: YouTube / Zenit Football Club