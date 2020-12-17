Столкновение болельщиков "Зенита" и "Спартака" попало на видео

Изначально игра должна была пройти при пустых трибунах.

Во время матча 19-го тура чемпионата России по футболу болельщики "Зенита" и "Спартака" устроили потасовку на трибунах. Как сообщили Telegram-каналы "Дай ударить" и "Мутко против", болельщики сине-бело-голубых прорвались в сектор к красно-белым. Во время столкновения пострадал, по меньшей мере, один человек.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, матч между "Зенитом" и "Спартаком" должен был пройти при пустых трибунах. Исключения сделали для болельщиков изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Как рассказали в пресс-службе "Зенита", небольшое число абонементов попало на черный рынок. Желая подзаработать, нечестные горожане продали билеты москвичам. Болельщики "Спартака" оказались в центральном секторе в окружении зенитовцев. Конфликт между ними начался после того, как москвичи стали выкрикивать в адрес сине-бело-голубых оскорбительные кричалки.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита". Сине-бело-голубые продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице РПЛ с 41 очками. На втором месте "Спартак", у которого 35 очков.

Ранее мы писали, что функционер "Зенита" стала президентом футбольной федерации в Петербурге.

Видео: Telegram / Мутко против