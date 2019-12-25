Функционер "Зенита" стала президентом футбольной федерации в Петербурге

Внеочередная конференция Федерации футбола Петербурга прошла в пятницу.

По итогам прошедшей внеочередной конференции Федерации футбола Петербурга новым президентом федерации большинством голосов избрали председателя совета директоров Елена Илюхина, сообщили РИА Новости.

Отмечается, что Илюхина была единственным кандидатом. Специалист сменила Анатолия Турчака, который возглавлял федерацию 25 лет. Турчак получил звание почетного президента Федерации футбола Петербурга. Кроме Елены Илюхиной в исполком федерации вошли заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов, директор департамента по развитию молодёжного футбола клуба "Зенит" Максим Погорелов, инспектор Российской премьер-лиги Сергей Лапочкин и другие.

Напомним, что Елена Илюхина входит в совет директоров клуба с 2018 года и с 2019 года занимает пост председателя.

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Фото: ФК "Зенит"