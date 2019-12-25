Серьезных нарушений общественного порядка при проведении футбольного матча не допущено, отметили в Росгвардии.

На матче "Зенит" – "Динамо" в ложах "Газпром Арены" нашли 10 нарушителей. Об этом 13 декабря рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Там поведали, что за порядком совместно с полицией на матче российского футбольного чемпионата следили около 400 сотрудников ведомства.

Из-за текущей "вирусной" обстановки на стадион пускали только владельцев мест в изолированных ложах – около 1900 человек. Но событие не обошлось без нарушений вне футбольного поля – десять человек задержали за потребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения и за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Без одного человека "футбольная команда" нарушителей получила административные протоколы.

Напомним, матч в Петербурге завершился уверенной победой "Зенита" со счетом 3:1. Следующая игра на "Газпром Арене" пройдет уже 16-го декабря – в Северную столицу едет московский "Спартак".

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / ВКонтакте